被偷拍裙底風光女子因拍攝男子求情，要加害人刪除影片撤告，不滿自己卻被帶風向成加害人。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

女子與朋友前天（9日）到竹山紫南宮參拜，未料她在號稱七星級廁所遭偷拍裙底風光，經熱心店家提醒發現並報案，未料媒體卻報導「男被誤認偷拍遭包圍」，她自認為受害已經身心受創，當時同情對方才只有備案，沒想到遭亂帶風向補一刀。

被害女子在「男被誤認偷拍遭包圍」的新聞影片下留言，強調「到警局確認男子真的有偷拍，而且有裙底影子，才不是遠遠的。」強調當時受理的警員，也告知嫌犯構成妨害祕密罪，不過嫌犯一直求情自稱有身心障礙，她當場要求嫌犯把影片刪掉，願意給嫌犯自心的機會，受理警員說「全程有側錄，且保有6個月追訴期」。

附近攤商也指證歷歷說，當時女子坐在七星級廁所外長椅上，站在對面垃圾桶旁的男子一直拍、一直拍，覺得男子的行蹤鬼祟，熱心提醒被害女子。女子友人發現男子偷拍，立即請男子出示拍攝的照片，因為男子拒絕才報案。

竹山警分局對女子遭偷拍案是否側錄不願說明，僅強調當時獲報派員至現場，並將相關人帶回釐清，經拍攝男子同意，檢視男子手機拍攝內容，未發現被害人的照片或影像，進一步檢視男子雲端相簿，確有一於遠處拍攝該被害人坐在椅子上的影像， 並無發現被害人私密處照片。當場告知被害人相關法律權利，被害人僅要求男子刪除相關影像，不予追究。