長榮交響樂團與高藝苑樂集團，為高雄15所偏鄉小學舉辦慈善音樂會「多納•百合之聲－維也納歌劇精華」，將在15日下午3點登上衛武營音樂廳，以知名歌劇名曲與維也納輕歌劇選粹，結合原住民古謠，嶄新組合要讓現場陶醉。

高師大前藝術學院院長黃久娟表示，已投入偏鄉教育超過10年，聽到小朋友來自大自然純粹的歌聲，有別於西方有技巧性的歌唱，能帶來感動能量，因此這次將這純粹歌聲與歐洲音樂結合，能帶來不同以往的詮釋。

黃久娟也說，近年都有為偏鄉學童辦理多場成果表演，演出成果已趨成熟，為提升小朋友的視野，師生們都很期待能至國家級表演場館演出，期待這次演出，能帶給偏鄉學童很不一樣的體驗。長榮交響樂團團長張逸士說，有注意到學童在學校都很努力排練，要來登上衛武營音樂廳這樣很不一樣的舞台。

多納國小主任兼指揮宋麒麟說，學童唱的不只是「歌」，更是體現教育理念的天籟樂音。長榮百合國小校長陳世聰則認為，讓小朋友與國內外優秀的聲樂家同台演出，是生命經驗的開創，相信在多元文化的理解和智能啟發上都深具意義。