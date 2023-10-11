張忠謀於2018年6月自台積電退休，2019年回到台積電參加運動會，他當時指出，世界已不再安寧，台積電將成為地緣政治的兵家必爭之地。
台積電自2020年起，連續3年因疫情停辦運動會，期間隨著地緣政治風險升高，台積電已陸續前往美國及日本設廠，並決定赴德國合資設廠。
台積電今年考量疫情趨緩，決定恢復舉辦運動會，因台積電將於19日舉行線上法人說明會，運動會適逢法說會前緘默期，當天不舉行記者會及媒體訪問。不過，台積電邀請張忠謀參加運動會並致詞，預期將成為各界矚目焦點。
台積電運動會因疫情連續3年停辦，今年預計於10月14日恢復舉辦。據了解，創辦人張忠謀將受邀出席致詞，備受關注。
張忠謀於2018年6月自台積電退休，2019年回到台積電參加運動會，他當時指出，世界已不再安寧，台積電將成為地緣政治的兵家必爭之地。
台積電自2020年起，連續3年因疫情停辦運動會，期間隨著地緣政治風險升高，台積電已陸續前往美國及日本設廠，並決定赴德國合資設廠。
台積電今年考量疫情趨緩，決定恢復舉辦運動會，因台積電將於19日舉行線上法人說明會，運動會適逢法說會前緘默期，當天不舉行記者會及媒體訪問。不過，台積電邀請張忠謀參加運動會並致詞，預期將成為各界矚目焦點。
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