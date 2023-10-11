富邦金控9月自結合併稅前盈餘72.07億元，稅後純益54.03億元，累計今年前九月合併稅前盈餘787.33億元，前九月稅後純益677.82億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.94元。子公司台北富邦銀行累計前九月稅後純益創下歷年同期新高；富邦證券累計前九月稅後純益創下歷年同期次高；富邦產險則自今年4月起已連續六個月獲利。

富邦人壽9月稅後純益為41.84億元，累計前九月稅後純益為431.26億元。本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票現金股利、基金配息收入及淨兌換利益。債市方面，美國經濟表現強健推升公債利率反彈。策略上持續保有充足流動性部位，以利彈性因應後續市況變化。

台北富邦銀行9月稅後純益17.38億元，累計稅後淨利202.39億元，較去年同期成長4％，惟若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約17％，主要來自核心業務獲利動能穩健，營收較去年同期雙位數成長，其中利息淨收益受惠資產成長及利差提升，較去年同期成長7％；手續費淨收益受惠財管收益成長及信用卡消費金額增加，較去年同期成長38％，以及金融商品操作收益較去年同期提升。信用卡動卡率持續提升，9月有效卡數達517萬張，年成長超過6成，簽帳金額438億，相較去年9月成長超過5成，累積前9月簽帳金額年增31％。截至9月底逾放比率為0.11％，備抵呆帳覆蓋率為1,147％，資產品質維持穩健。

富邦產險9月稅後純益1.81億元，累計稅後淨損24.16億元。9月獲利略受商業火險大型案件損失影響，但仍維持穩健水準，反映業務品質與風險控管之成效展現。

富邦證券9月稅後純益3.43億元，受國際股債市雙跌影響，單月獲利較上月下降，累計前三季稅後純益54.89億元，年成長51％，今年整體股市表現優於去年同期，累計前九月台股日均值較去年同期成長11％，台股9月加權指數亦較去年底漲升2,216點，故使經紀、財管收入及金融資產部位獲利皆較去年同期顯著成長。