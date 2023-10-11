新北市三重區昨（10日）晚發生凶殺命案，25歲楊姓男子出門時，未向幫忙開門的52歲王姓男室友道謝，王男追打質問，楊嫌不堪被打拿出軍用刺刀防衛反擊，造成王男胸部、腹部及背部被刺4刀，送醫搶救仍不治。警方今日下午依傷害致死罪移送，楊嫌面對媒體提問低頭不發一語，移送新北地檢署。

據悉，涉嫌殺人的楊姓男子與王男在三重區成功路分租套房，為室友關係，楊嫌10晚間8時趕著出門上班，王男幫忙開門詢問，「不會說謝謝喔？」楊嫌立刻表達歉意、補說謝謝，不料王男突追出門並出拳打人，楊嫌拿出隨身攜帶的刺刀，朝王男胸口、後背、腹部共刺4刀，失血過多倒臥在樓梯間。

民眾發現倒臥的王男，立刻報警，警方趕抵現場派遣救護車送往台北馬偕醫院救治，因傷勢過重而身亡。警方昨晚也在案發地50公尺外逮捕楊嫌，並帶回偵訊，楊嫌對於自己的犯行感到相當懊悔，三重警分局今下午2時移送到新北地檢署時，記者提問「為什麼殺人？」等問題，楊嫌一語不發、快步上車。