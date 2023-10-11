潛艦國造爭議持續延燒，遭前海軍顧問郭璽指控賣國、洩密的國民黨立委馬文君，日前在立法院質詢時指稱協力廠商GL公司成立48天就得標，綠委、台船公司反駁後，馬又稱是Google查詢到的報導資料，引發討論。臉書粉專《不演了新聞台》指出，郭璽曾為GL公司的報導提告媒體記者但遭判駁回，而判決書顯示，郭指控很多不實，就是沒有指控「GL不是賣菸草的雜貨店」這部分，其餘部分法院也認定，報導已善盡查證之責，用於質詢沒有問題。

馬文君日前質詢行政院長陳建仁，國防部長邱國正，稱潛艦國造協力廠商GL公司前身是賣菸草飲料，歇業又復業，馬上拿到台灣潛艦標案。而綠委林俊憲則指出，賣菸草飲料的是GL註冊在倫敦的英國雜貨店，得標潛艦的是在直布羅陀註冊的GL公司。馬文君也回應說，自己是在網路上搜尋到的資料和報導。

臉書粉專「不演了新聞台」指出，馬文君所參考的是《新新聞》2018年9月26日的一篇報導，由資深軍事記者撰稿，並且被《風傳媒》等多家媒體轉載。

該篇報導原文指出，「GL為何有能力擊敗美國在內的全球知名軍火大廠，取得此一巨額標案？根據網路上查得的資料，這家公司最早註冊於倫敦，從事飲料菸草等零售食品，二○一六年十一月一度因經營不善而倒閉。公司卻於一七年六月『起死回生』，重新設立在伊比利半島的直布羅陀（Gibraltar）。GL在『復活』兩個月後，於Eurojob求職網公開招募三類員工，包括潛艦戰系整合工程師、潛艦安全工程師、潛艦結構工程師。公司網頁介紹的核心業務就是『提供潛艦技術顧問』，但未揭露CEO名稱或股權等資料。」

臉書粉專「不演了新聞台」還指出，林俊憲如今叫陣馬文君，但完全不敢提及這篇報導，而妙的是，這篇報導還曾經被「法院認證」過！郭璽曾經針對該篇報導，及它的第二篇搭稿，對《新新聞》、《風傳媒》與撰稿記者提出過民事訴訟，結果郭璽「提告駁回」。

「不演了新聞台」翻出當時的判決書，「又系爭第一篇報導並分析新華荷公司先於106年3月成立，GL公司則於106年6月於直布羅陀重新登記，嗣GL公司於107年1月即取得台船公司潛艦國造案之技術顧問合約（本院卷一第20頁），彼此行為時間密接，新荷華公司嗣並提供GL公司得標後之在臺服務（見兩造不爭執事項 ㈣ ），則蕭介雲(撰稿記者)據此臆測原告協助GL公司得標，亦未可認係屬惡意」。

「不演了新聞台」指出重點，「GL到底是不是賣菸草飲料的？沒有寫，因為郭璽提告，根本沒有告這個部分，他指控很多不實，就是沒有指控這部分。而這篇報導的其他部分，法院已經認證，撰稿記者，與刊登轉載媒體勝訴，報導已經善盡查證之責。」所以馬文君引用該篇報導質詢也沒有問題，有問題的應該是幾百億元的預算花下去，閣揆與部長一問三不知吧！