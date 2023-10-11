馬來西亞詐騙案頻傳，大馬警方昨天破獲以投資加密貨幣為幌子的詐騙集團，逮捕9名犯罪嫌疑人。警方初步調查指出，犯罪集團詐騙目標主要為台灣人和香港人。

大馬警方今天公告說，雪蘭莪州蕉賴（Cheras）警方聯合吉隆坡警察總部，昨天下午突襲搗破一個加密貨幣投資詐騙集團，分別逮捕7名外籍男子、1名外籍女子與1名大馬本地女子。

根據大馬媒體星洲日報報導，這9名犯罪嫌疑人除被警方扣留協助調查外，警方也查扣多台筆記型電腦、手機等詐騙工具。

警方初步調查指出，這個犯罪集團詐騙目標主要為台灣人和香港人，從2019年運作迄今，犯罪嫌疑人每人每月可獲得佣金馬幣4000令吉（約新台幣2萬8000元）到8000令吉。

另外，彭亨州（Pahang）文冬（Bentong）法院今天也審理專門向新加坡人行騙的詐騙集團，被告多達20人，國籍涵蓋中國與大馬本地人，詐騙者每月還可領取4000令吉薪水。

彭亨州警方說，這個詐騙集團作案手法是透過手機約會應用程式，隨機尋找詐騙目標，詐騙目標鎖定新加坡人。