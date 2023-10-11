媒體報導網紅「館長」在直播時批評，蔡政府八年新南向沒有做出成績。對此，經濟部貿易署11日澄清，2016年6月啟動新南向政策，七年來，我國新南向國家貿易總額，從2016年的960億美元增長到2022年的1,800億美元，增長了88％，不僅創下歷史新高，更遠高於同一時期台灣與世界其他地區的貿易增長。

經濟部指出，以出口為例，2016年時，台灣對新南向國家出口額為592億美元，到了2022年已經以超過六成的成長，達到969億美元。在投資方面，面對全球地緣政治變化，以及各主要國家採行去風險化的趨勢，在我們及早佈局、基礎較為穩固的情況下，2022年台商在新南向國家的投資金額53億美元，已超過在中國大陸的投資金額50.47億美元。

特別就分散風險的角度來說，經濟部強調，今年1～8月我對中國大陸投資投資約23.9億美元，比去年同期下降約8.2％，同期我對新南向投資30億美元，新南向區域居對外投資首位，同一時間，新南向國家來台的投資件數，也來到414件及金額22.95億美元，分別較上年同期成長27.4％及24.7％，主要來自星、馬、泰等國。