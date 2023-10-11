台北市議員游淑慧今天(11日)秀出臉書寄給她的電郵，稱因為違反社群標準，帳號將在24小時內永久刪除。游淑慧質疑是不是新型詐騙，未來24小時，她的臉書帳號會不見嗎？

游淑慧今(11日)在粉專貼文表示，她的臉書粉專收到自稱臉書的警告電郵，表示廣告帳號被用於生成了一個或多個與廣告政策或社群標準不符的廣告，帳號將在接下來24小時內永久刪除。

游淑慧質疑，真的還是假的？有模有樣的做了提交申請按鈕，通知信還知道要寄到議會的公務信箱。但基於狼來了的經驗，感覺是新的詐騙 。未來24小時，她的臉書帳號會不見嗎？

游淑慧接著表示，如果真的是詐騙，那麼我們的詐騙集團和手法進化了。從無差別的亂撒亂打，變成客制化的方案。游淑慧指出，知道民意代表怕的是什麼，就是帳戶會被永久移除；知道一對一的客制化詐騙，特別去查議會的公務信箱。她希望 ，Meta要確認處理。