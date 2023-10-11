Le Cafe 咖啡廳的「和洋食藝」主題料理中，「日式味噌牛雜鍋」是福岡代表性美食，讓老饕們更近距離感受到福岡美食文化。(老爺大酒店提供)

近期掀起日式漢堡排風潮， Le Cafe 咖啡廳供應的「香煎碳烤松露牛漢堡排」，放上滑蛋與松露醬令美味加倍。(老爺大酒店提供)

高雄承億酒店「貳陸日全食」Buffet餐廳，推出期間限定的泰國美食節活動，逾30道泰國美食讓饕客品嘗。(承億集團提供)

有「2022台灣最美度假飯店」冠軍頭銜的高雄承億酒店，位於26樓的「貳陸日全食」Buffet餐廳，大片落地窗可俯覽高雄亞洲新灣區海港風景。(承億集團提供)

台灣人愛吃Buffet，從連鎖品牌到星級飯店，都設有自助餐廳，自助餐廳也是飯店「食」力堅強的金雞母，其多樣化的菜色和無限供應，滿足全齡層客群的美食味蕾。藉著季節轉換，北高兩地星級飯店的自助餐廳紛紛推出新菜色迎賓，讓饕客的視覺與味覺都被滿足。

為與國際接軌並開創餐飲新思維，台北老爺酒店Le Cafe 咖啡廳林繼正主廚特地遠赴日本福岡進行餐飲交流，回台後精心規劃「和洋食藝」主題料理，10多道主題料理中，必吃的福岡代表美食「日式味噌牛雜鍋」，嚴選牛肉、牛雜燉煮軟爛，以味噌為湯底配上各式新鮮時蔬、豆腐、香菇等，濃郁肉香結合蔬菜清甜，鹹香微辣，食材間混合出夠層次的風味，品嘗美味瞬間也可感受福岡當地文化。

近期在台灣與日本美食界掀起風潮的炭烤漢堡排，台北老爺將它升級變化，獻上「香煎炭烤松露牛漢堡排」誘客，飽滿扎實、肉香四溢的漢堡排，放上滑蛋與松露醬更是起到畫龍點睛的效果，銷魂美味令人一試難忘。

有「2022台灣最美度假飯店」冠軍頭銜的高雄承億酒店，有感於台灣人對泰國菜的高接受度與喜愛，館內26樓的「貳陸日全食」Buffet餐廳推出期間限定的泰國美食節活動，以烹煮、快炒、焙烤及涼拌等經典且多元的料理方式，推出熱菜、沙拉、湯品及甜點逾30道泰國料理，吃得到泰式檸檬魚、烤雞肉串，紅咖哩燴海鮮、綠咖哩雞、青木瓜沙拉等好料，主廚現煮料理區於泰國美食節也加碼推出冬蔭功湯，滿足喜愛泰國菜的老饕。26樓高空餐廳可俯覽高雄亞洲新灣區海港風景，美景搭配美食，美味更加倍。

高雄承億酒店總經理戴淑玲表示：「貳陸日全食Buffet餐廳本次推出的泰國美食節預計帶動10月份營收成長，未來餐廳將輪番設定異國美食節，讓旅客感受餐桌上的環遊世界。」即日起11月10日期間，「貳陸日全食」於午餐、下午茶及晚餐共3個時段推出泰國熱門料理，消費金額滿2500元即贈泰國手工大象吊飾1個。