屏東潮州鎮公所透過公民審議改造建基老街，近日不僅票選出4種改造方案，公所還與民取得「封街共識」，將例行性封街辦活動、重振老街風華。（謝佳潾攝）

屏東潮州鎮建基老街曾經商業鼎盛，至今仍有數家百年老店屹立不搖，但老街不敵時代變遷、逐漸沒落成「汽機車行駛而過的一條街」，為此，鎮公所透過公民審議改造建基老街，近日不僅票選出4種改造方案，公所還與民取得「封街共識」，將例行性封街辦活動、重振老街風華。

建基路是潮州鎮發源最早的地方，商業曾盛行一時，時過境遷後，百年家具行、印刷廠依舊屹立不倒，數家百年老店也都傳至2、3代，因此建基路自然地成了建基老街，不過老街的風華並未因老店的存在而持續發光發熱。

老街不敵時代變遷逐漸沒落成「汽機車行駛而過的一條街」，為此，鎮公所有意將老街例行性封街辦活動，帶遊客徒步看見老街之美，因此計畫透過公民審議與NGO團體、民眾一同討論可行性。

今年3月，公所提案通過後，陸續辦理地方說明會、工作坊，以蒐集意見及規畫可行性方案，經數月努力後，工作坊討論出4種方案，並於近日公開票選出作業順序，依序有老街美化大改造、網美市集、戲說潮庄、來潮州庄溜溜。

潮州鎮公所指出，依照規定，票選出的4種方案將再提報文化部，待中央審核後才會獲得作業經費，但這次大家參加公民審議相當踴躍，不僅有近30人投入工作坊，還有千餘人參與投票，當中遊客比例還占2／3，由各項數據可知，很多人對建基老街的改造寄予厚望，所以即使中央不撥款，公所也會自籌經費將4方案全部做好。

而這次公民審議令公所與在地人最有感的莫過於「封街達成共識」，公所主祕王建元指出，近年不論是公所或是台灣好基金會在建基老街封辦活動，都成功吸引不少遊客到訪，但「封街不是件容易的事」，老街上除有住戶外，多數店家的經營模式也很固定，封街對他們來說可能會造成開店不便的困擾，所幸經大家多次討論後，成功凝聚社區意識。

公所表示，因為公民審議取得封街共識，將於11月登場的「大潮祭」將不同以往，屆時建基老街全部封街，盛大舉辦，而作為屏東縣首個實施公民審議的鄉鎮，日後將持續透過公民審議的模式，與民眾一同討論參與地方大小事。