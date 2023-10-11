美國104歲的老婦人霍夫納（Dorothy Hoffner），上週才從飛機上一躍而下，有望締造最高齡的跳傘紀錄，不料昨天卻傳出她已經與世長辭的消息，令不少粉絲大感惋惜。

《紐約時報》報導，霍夫納的朋友表示，她星期天（8日）晚上入睡後，再也沒有醒來，於睡夢中離開人間，享壽104歲。至於詳細死因仍有待確認。

美國104歲老婦霍夫納（Dorothy Hoffner）上周完成跳傘壯舉，打破金氏世界紀錄。

霍夫納熱衷跳傘，也因此紅遍全球，但事實上她出身平凡，小時候家裡窮困，沒錢供她上大學。出社會後，她在芝加哥的電信公司任職，做了一輩子，終身未婚。

或許因為少了家庭的牽掛，讓霍夫納比別人多出不少時間探索這個世界：她曾在多瑙河上划船，聆聽夜晚河水潺潺；偶爾到墨西哥的海邊度假，周末時與三五好友相聚，或是開著車，隨興所至來趟公路冒險之旅。

100歲那年，霍夫納首度嘗試高空跳傘，從此愛上這個活動，上週再以104歲高齡挑戰，不過金氏世界紀錄尚未完成認證。她說自己「喜歡飄在空中」的感覺，認為年齡「只是一個數字而已」，不會造成太大問題。不過她也抱怨成名以後電話邀約太多，害她無法好好追劇，但轉念一想，又把這些訪問視為認識新朋友的機會。

霍夫納的故事鼓舞了不少人，她離世的消息一傳開，成千上萬網友紛紛留言「好難過」、「真羨慕」、「她是我見過最酷的人」、「願她安息」、「至少她這一生過得很精彩」。