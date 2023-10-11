「2023大港經典升級提案競賽」10日晚間在高雄Pinway駁二8號倉庫進行決賽，最後由為高雄老字號「樺達奶茶」設計全新品牌識別形象的「挖呀挖呀挖」團隊抱走20萬元冠軍獎金。由高雄市政府青年局舉辦的「大港經典升級提案競賽」，邀約10家在地企業以美學升級方向出題，由設計團隊重新打造品牌新風貌；比賽期間，青年局提供完整的培育資源，並帶領團隊到企業方交流對談，讓參賽者大讚「這是一個很值得參加的比賽！」

「挖呀挖呀挖」團隊為樺達奶茶設計全新品牌識別形象奪冠，青年局局長張以理（中）頒發冠軍獎金20萬元。（圖片來源：高雄市青年局提供）

評審團抵達Pinway後，就開始進行緊鑼密鼓的評分作業，參賽團隊也把握最後機會向評審展示作品，還有許多出題業者也到場參與成果發表。評審表示10組決賽作品完成度都很高，貼近企業需求，在經過難分軒輊的激烈評選後，最後由去年獲得佳作、今年捲土重來的「挖呀挖呀挖」團隊脫穎而出，奪得冠軍。他們幫高雄知名老字號「樺達奶茶」重新設計品牌識別形象及紙杯等包裝，在保留原有名稱字樣的基礎上重新設計富含品牌意義的logo，既保存了原始風貌，也提升了品牌美感，獲評審青睞。

榮獲冠軍頭銜的「挖呀挖呀挖」團隊為樺達奶茶品有限公司打造全新品牌形象識別。（圖片來源：高雄市青年局提供）

「挖呀挖呀挖」團隊表示，很感謝樺達奶茶在交流過程中提出實際的企業需求，讓他們能將提案精進，以符合市場需求；也感謝青年局在競賽期間，安排一系列的培育課程活動供入選團隊充實能力，讓每位成員收穫滿滿。

獲得亞軍「Star party」團隊為青年局局長張以理(右二)介紹作品設計理念。（圖片來源：高雄市青年局提供）

第二名為「Star party」團隊，為九乘九文具股份有限公司規劃全新品牌識別形象與角色IP設計，創意十足；第三名則是「添蜜設計」團隊為呷百二自然洋菓子有限公司打造創意LINE貼圖角色與產品包裝設計，讓品牌更加年輕化。

獲得季軍「添蜜設計」團隊為呷百二自然洋菓子有限公司打造創意LINE貼圖角色與產品包裝設計。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市青年局局長張以理表示，大港經典升級提案競賽邁向第三屆，一屆比一屆精彩，本屆共有102件作品參賽，由出題企業九乘九文具、大帑殿企業、吳響峻布莊、協飛企業、呷百二洋菓子、奎隆實業、馬可先生、高雄牛乳大王、御宿企業、樺達奶茶等選出10組新創團隊進入決賽。這個比賽除了希望用設計提升高雄在地的經典，也希望讓青年設計團隊瞭解每一個經典背後的深刻意義和經營理念，灌溉未來創、就業的養分。

「2023大港經典升級提案決賽暨成果發表」在駁二Pinway舉行。（圖片來源：高雄市青年局提供）

「大港經典升級提案競賽」前兩屆競賽成果獲部分企業肯定而採用，這次青年局也投入豐厚培育資源，安排五大主題培訓課程、產業專家線上線下諮詢輔導，以及3場次跨域實務參訪，加速團隊接軌產業面，精進提案方向以貼近市場需求。且為了讓競賽不止步於決賽，提升賽後人才扶植的延續性，這次青年局特別於官網建置「時尚新創人才培育」主題專區，將歷屆入選決賽團隊資訊、競賽相關影像紀錄完整揭露，為新創團隊提供曝光管道，提升市場媒合機會。接下來青年局將於官方社群粉絲專頁推出「大港經典升級人氣團隊線上票選活動」，邀請民眾選出你心目中的優秀青年團隊，還有機會抽中精美好禮，歡迎大家一同為團隊加油打氣。