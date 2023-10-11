網友實測提問發現中研院開發的中文語言模型AI，在答覆時呈現出「我的國籍是中國」等說法，消息傳出引起關注，院方在下架測試版之後，昨夜再度發出聲明強調將成立「生成式AI風險研究小組」，深入了解AI對社會的衝擊，並提供研究人員相關指引，避免類似事件再度發生。

中研院表示，CKIP模型（CKIP-Llama-2-7b）為院內個別研究人員主持的詞庫小組（CKIP）的實驗性研究，模型尚在測試階段，由該研究人員自行發布試用版本。

中研院提到，院方相當重視此事件對社會的影響，將釐清事件是否違反相關規定，後續將規劃成立「生成式AI風險研究小組」，深入了解AI對社會的衝擊，提供研究人員相關指引，避免類似事件再度發生。

中研院指出，繁體中文語料庫是發展台灣大型語言模型的重要基礎，本院將整合繁體中文詞知識庫，投入資源並規劃管理機制。

中研院強調，院內已召開數次生成式AI相關會議，將擴大召集AI相關的跨領域研究人員，以團隊方式連結資訊科技、人文及社會科學人才進行跨領域研究，與全國各界共同促進台灣繁體語境生成式AI的發展。