哈瑪斯數天前突襲以色列，派出武裝分子從加薩湧入邊境，在農村燒殺擄掠。以色列居民和巴勒斯坦武裝分子屍首橫陳在已遭焚毀住家外，成為集體農場卡法阿扎今日景象。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國防軍（IDF）帶領CNN團隊和其他外國媒體前往現場的同時，也將屍體裝入屍袋中、抬上卡車。以色列國防軍表示，卡法阿扎（Kfar Aza）的罹難者包括兒童、婦女和長者。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日發動地面攻擊，卡法阿扎是首當其衝的幾個小型農業聚落之一。根據以色列猶太事務局（Jewish Agency for Israel），約12萬5000人住在以色列境內的約250個這種集體農場（Kibbutz）上。對許多人來說，它們本來是美好生活和安全的象徵。

一些集體農場和城鎮成為哈瑪斯首波攻擊目標，包括卡法阿扎、貝里（Be'eri）、歐發金（Ofakim）、史德洛特（Sderot）、雅德莫德柴（Yad Mordechai）、耶特德（Yated）、基蘇菲姆（Kissufim）和烏里姆（Urim）。在貝里郊外沙漠參加音樂節的狂歡民眾也遭武裝分子槍殺並挾為人質。

根據以色列公共廣播公司（Kan）報導，自衝突爆發以來，以色列至少有1200人死亡。巴勒斯坦衛生部則表示，加薩死亡人數已上升至900人，其中包括260名兒童和230名婦女，另有4500人受傷。

以色列國防軍今天告訴CNN，哈瑪斯武裝分子週末在卡法阿扎發動攻擊期間展開「大屠殺」，他們「以（激進聖戰團體）伊斯蘭國（ISIS）的處決方式殘酷宰殺」婦女、兒童、幼兒和長者。

以色列國防軍表示，無法確認當地被殺人數，也不會詳述這些人如何遭到殺害。

以色列國防軍指揮官維魯夫（Itai Veruv）今天告訴CNN，在他40年服役生涯中，從未見過如此慘況。

他談到卡法阿扎的場景時說：「我童年時聽說過有關歐洲的大屠殺，也就是納粹大屠殺。我的家人都來自歐洲，他們都是倖存者。但我從沒想過我會看到…這樣的事情。」