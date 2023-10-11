創立於1978年的時報金像獎，是華人地區歷史最悠久的獎項，也是行銷及廣告業界的年度盛事，伴隨著廣告人及創意工作者見證産業興盛，記錄著每一年、每一件優秀的創意作品，陪伴許多廣告人頭角崢嶸，在尖聲歡呼中榮獲加冕桂冠。

主辦單位表示，今年第一階段評審採線上評分方式進行，並廣邀華人地區近百位評審委員，來自創意、品牌設計、通路平台、媒體、學術等各界專家組成大評審團，其中包括安索帕、因賽、異言堂、雪芃廣告、偉門智威、天與空、臺灣奧美、聖洋科技、木瓜創意、邁肯行銷、聯廣、李奧貝納、藍色光標、好旺角、好事整合行銷、廣東省廣、電通國華、電通創意、電通mb、貝立德、北京紅岸、白輻射影像、艾斯傳媒、W、TOPic＆Loong、TOPic、ROCK YU、Heaven&Hell、ADK TAIWAN等廣告、行銷、設計與創意公司的專業菁英人士，從不同的創意觀點，評選出今年的入圍作品，預計10月19日在官網公布，同時進入第二階段評選。

11月8日在台北遠東香格里拉飯店隆重舉行的頒獎典禮，可說是廣告創意行銷業界的「同學會」，將邀請入圍以上所有公司及各界菁英共同參與各獎項公布的光榮時刻。相關活動時程請洽官網查詢(http://jxj.timesawards.com.tw/)。

第46屆時報金像奬第一階段評審委員。（圖／主辦單位提供）