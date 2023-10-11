嘉義市議會臨時會今天通過建請市府釐清教師不快樂原因及改善措施的提案。（廖素慧攝）

教育團體發布全台「教師快樂指數」調查結果，嘉義市名列前茅，11日市議會通過多位市議員提案及連署建請市府提出具體措施改善，市府教育處長郭添財表示，會盤點教師工作減輕負擔，明年還將降低幼兒園師生比。

未來台灣學會等團體發布今年7月調查「全台教師快樂指數」，嘉義市高居全台前3名，並指出老師不快樂、壓力大可能原因包括每日平均工作時數長、處理行政時數長、縣市教育局支持系統可能不彰、被賦予非教育相關政策宣傳壓力、行政或教育系統及資料庫間缺乏串接，導致重複且無止盡數據填報。

嘉義市議會11日臨時會閉幕前，通過議員林煒軒提案，建請市府釐清改善教師不快樂居全國前3名的現象，提出具體教師減壓、簡化行政工作作為。

嘉市府教育處長郭添財說，嘉義市政府2024年預算約200億元，約70億用於教育，占總預算約3分之1，市府對教育的投資非常龐大，為了減輕教師壓力，除了改善職場硬體設施，2024年還將率全國之先，將幼兒園幼幼班師生比例從1：8調降至1：6，小班由1：15降到1：12。

郭添財還說，教育處會盤點教師工作，除了減輕教師壓力，增加福利及增加教師本身的榮譽感，培訓教師對從事教育有「志業」感，促進教師對教職更多意義價值感，不只教師，現在公職人員每天上班超過12小時已是常態，認同這份職志的人，仍會熱忱愉悅。

市議員鄭光宏認為，嘉義市要保持民調教育力全台名列前茅的榮耀、教師兼與教學不相關業務、少子化讓家長對教育期望值高、校際間競爭壓力大等原因造成教師不快樂，市府應寬列預算增加教師福利、簡化行政流程及業務量、學校公共工程應由專責單位協助承辦。