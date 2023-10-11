《蒼鷺與少年》台灣限定版海報「After隱藏版」為第三周特典。（甲上提供）

雙十連假4天結束，票房冠軍由動畫大師宮﨑駿新作《蒼鷺與少年》拿下，飆出6800萬票房，上映短短5天打破影史吉卜力動畫首周在台票房紀錄；亞軍則是阮經天、王淨主演的動作片《周處除三害》，票房累積1600萬。

台灣片商與吉卜力工作室合作推出兩款台灣限定版海報，繼「Before搶先版」後，11日釋出「After隱藏版」。為回饋粉絲支持，片商驚喜公布「Before搶先版」及「After隱藏版」A3限量海報分別為第二周、第三周購票特典，想收藏的粉絲千萬別錯過。

《周處除三害》上映至今，男主角阮經天的表演讓眾人為之驚艷，有觀眾看完電影更入戲爆哭、情緒崩潰久久不能平復，讓阮經天映後時頻頻安慰道：「沒事啦！我這不是好好站在這裡嗎？」電影首周口碑絕佳，加上金馬獎7項提名，票房有望後勢看漲。

阮經天另一部跟張鈞甯主演、仍在院線上映的電影《查無此心》，將改片名為《追緝》於雙11大陸上映；而張鈞甯也有一部跟許光漢合作的新片《瞞天過海》，預計今年在大陸上映，定檔時間未定，下半年也算是兩位演員的作品小爆發期。