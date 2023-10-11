張睿家被譽為最帥乩童。（華視提供）

張睿家為演乩童下了很大功夫。（陳俊吉攝）

張睿家（右）特別研究起乩細節還加入結手印。（華視提供）

張睿家盡力詮釋角色不在意網友評價。（陳俊吉攝）

張睿家在華視、東森超視最新8點檔台語戲劇《阿叔》飾演科技新貴，受到神明感召返鄉當乩童。起乩過程除了眼神、跨步、結手印、瘋瘋癲癲的語調，音調還要調高8度，且劇中他會突然被神明上身，在常人跟乩童的身分轉換，他笑說真的很像人格分裂，「我笑場或不夠放就會很尷尬，演這臉皮要很厚，隔絕所有人，專心在自己世界。」

首次演台語劇會擔心評價？他笑回：「我根本不會看啦，我覺得褒貶都會有，我已經盡力了，有需要改進的地方就再努力。」身為基督徒的張睿家沒有算命經驗，但在嘉義拍戲時，宮廟有個在地仙姑幫人算姓名學，她私下幫張睿家偷算，等收工時突然湊近在他耳邊說：「你40歲就會紅，運勢會越來越好。」讓他哭笑不得。

張睿家回憶當年演出電影《盛夏光年》入圍金馬新進演員獎項，公司老闆跟他說：「算命的說你機率不大，抱著去觀摩的心情就好。」張睿家因此超放鬆、心情特別好，甚至沒有準備得獎感言，沒想到居然得獎，唸到他名字時腦筋一片空白，他苦笑說：「這樣算命是好還是不好。」

他坦言下了很大的勇氣才接這部戲，主要還是因為台詞幾乎全台語，「爺爺奶奶走了之後就很少講台語，我會聽、也會簡單的台語對話，但台詞有很多很像詩詞、又有很多音。」張睿家找爸爸當翻譯，拍攝前一天會拍台時給爸爸看，爸爸再錄語音翻譯。這次無論是角色或是全台語劇都是新的突破，有考慮接更接地氣的台語8點檔？他瞪大眼睛說：「他們（劇組）可能會氣死，直接開天窗。」