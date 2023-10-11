台北市北投區原秀山國小預定地由於無設校計畫，因此配合中央長期照護2.0政策轉而規畫為「北投長期照護園區」，今(11)日二度環評審議終於闖關成功，不過環評委員要求開發單位於1個月內補充修正內容，包括防災計畫、水文調查計畫以及停車格規畫等。

「北投長期照護園區」占地2.64公頃，基地位在山坡地上，該用地原先規畫設置秀山國小，但因少子化緣故改而研擬建設2棟地上4層、地下1層的長照機構，預計提供400床的住宿室長照床位，120人夜間照護及200床的住宅，並規畫汽車停車格125輛、機車停車格240輛以及30個自行車格供停車使用。

本案在7月27日展開審查後，環評委員決議開發單位須在1個月內補充相關資料後再議；11日二次審查時，雖然前次資料都已回復補充，但有環評委員認為開發單位在山坡地上施工，水文水質監測報告卻只每季才監測1次「太沒誠意」，建議至少每月監測1次。

另外也有環評委員指出防災計畫混亂，在有許多特殊避難需求者的情況下，難以應對地震、風災以及火災的潛在風險；也有環評委員表示，基地的停車格超額設置，然而周邊居民反映停車格不足，應規畫開放使用等等。

對此，開發單位表示，針對水文水質監測，後續將採每月1次展開監測；防災計畫也會重新檢討；另外針對停車格，基地的停車場會做開放式收費管理，開始營運後會交由委外廠商經營。