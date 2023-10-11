楊貴媚（左五）、孫可芳（右五）和入圍影人們合影。（女影提供）

楊貴媚、孫可芳11日出席第30屆台灣國際女性影展，8月底孫可芳曾說會在金鐘獎前與未婚夫劉冠廷完成登記，她今在記者會上更新最新進度，兩人日前已低調完成登記、正式升格夫妻，婚禮仍規劃明年舉辦。不過小倆口登記完不久，劉冠廷就飛出國工作了，她這陣子1人在家，倒也自在開心，還重拾寫日記的習慣。

孫可芳跟劉冠廷、女性室友同居，近日劉冠廷在國外，室友也剛好出遠門，獨自在家的孫可芳表示，其實本身就還蠻喜歡獨處的，平時也會1人窩在書房，笑說最近的確比較自在，在家可以穿的比較少、自在放聲唱歌。

下半年是孫可芳的自我充實時間，剛好有空能思考自己的多重身分、婚前與婚後的差別，一旁楊貴媚還爆料對方正在學煮蘿蔔排骨湯。以往不會下廚的孫可芳是否在為人妻生活做準備？她解釋，因為劉冠廷下半年非常忙碌，很多時候是自己在家叫外送，但外送真的很貴，所以才會學做菜，其實平時都是男方下廚。楊貴媚則補充說：「自己1人時可以什麼都會，但男生在的時候要裝不會。」

另楊貴媚跟孫可芳今年都入圍了金鐘獎，孫可芳至今還沒準備紅毯戰袍，說已來不及減肥，不過她今年心情十分平穩，相比以前一直希望被看見跟肯定，最近收到粉絲整理的過往入圍表格，今年爭迷你劇集視后就沒那麼緊張，不像以前什麼都要求表現，現在挑作品比較希望能夠傳遞信息。