國民黨總統參選人侯友宜出席台灣領袖講座，主辦單位準備象徵「包中」的包子送給侯，祝福他當選。(林欣儀攝)

國民黨總統參選人侯友宜11日晚間到台中，參加台灣上市櫃協會主辦的台灣領袖講座，以「2024經濟再出發的國家備忘錄」為題主講，他強調，自己一輩子沒有怕過什麼事，一定會衝下去，接受國民黨徵召參選，第一要顧的就是人民生命財產與國家安全，希望能繼續剗惡除奸。

上百名中台灣政壇、企業界人士齊聚台灣領袖講座會場，表示力挺侯友宜，前台中縣議長林敏霖說，每次總統選舉就是決戰中台灣，中台灣贏、全國就贏，侯友宜真的看到台中、看到中部，這幾天都在中部活動，希望侯友宜不要怕，要帶領台灣衝向國際。

侯友宜表示，林敏霖的一席話讓他很感動，一定會一直衝下去，自己一輩子沒有怕過什麼事，當刑警時處理當時發生的耕讀園命案，當時歹徒手上有衝鋒槍，他也是直接衝進去；現在距離選舉剩90多天，是最重要的決戰點。

侯友宜強調，自己一輩子顧台灣、顧中華民國，接受國民黨徵召參選，第一要顧的就是人民生命財產與國家安全，此外，也希望聲張公平正義、還給人民清廉政府。他同時喊話政府應該清楚台灣經濟欠缺什麼？要怎麼做？並清楚告訴人民台灣未來要何去何從。

侯友宜說，人民與美國最關係的是兩岸關係與台海安全，台灣要有能力讓對岸不敢輕易發動戰爭，但總統不是要戰、而是要避戰，提升自我防衛能力為的是不靠別人；此外，台灣與對岸要重啟對話、重啟經濟貿易與宗教、學術等交流，有信心用交流增進理解、走出自己的路。

面對在場企業界人士，侯友宜指出，台灣的隱形冠軍很多，不能只依靠一個護國神山台積電，產業要轉型，台灣需要的是團結的台灣、包容與體諒的台灣。