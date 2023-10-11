嘉義縣大林鎮嘉104線道，大林往大埔美工業區方向，今天（11時）上午8點多接連發生兩起騎士遭掉落電纜線捲入輪胎而摔傷意外，經警方調閱監視器追查，發現竟是1輛載著堆高機貨車行經時，硬生生將有線電視線路扯斷，造成2名機車騎士受傷送醫，警方將依法函送貨車駕駛。

嘉義縣消防局今上午8點58分接獲民眾報案，指嘉104線道大林往大埔美工業區方向發生車禍事故，立即派遣大美分隊前往，抵達回報現場為2名機車騎士受傷，疑似因掉落電線而摔傷，53歲黃姓男子、30歲沈姓女子意識清楚，但肢體有多處擦傷，由大美救護車送往大林慈濟醫院救治。

遭貨車誤扯斷的電纜線垂掛在大馬路上，已影響交通安全。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

事件發生後，台電公司支援人力到場協助善後，10點半將電纜線掉落狀況排除。（台電嘉義區處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警方事後調監視器，查出上午8點半左右，有輛載著堆高機的貨車行經事故地點，未注意到有線電視的線路而強行通過，結果誤將線路扯斷掉落，當時劉姓駕駛並未停車處理，研判因此導致後續兩名機車騎士摔傷的交通意外，而事件發生後，台電公司支援人力到場協助善後，10點半將電纜線掉落狀況排除。

台電嘉義區處表示，得知有電線掉落路面時，就馬上派員到場處理時，經確認掉落線路非台電所有，但因電纜線垂掛在大馬路上，怕又有人因此受傷，由大林服務所協助處理。