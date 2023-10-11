南科管理局11日表示，此次獲准進駐南科台南園區的氫豐綠能科技公司，是在2022年由工研院衍生的新創公司，團隊擁有超過15年以上技術相關經驗，是國內運用混氫發電技術的氫能領域新創公司。

該局說，氫豐綠能科技公司初期目標鎖定台灣半導體及石化業的工業副產品氫為燃料，用以開發氫能發電設備，並致力於開發綠色能源，公司所開發的氫燃料電池系統，已與德國萊茵合作，完成IEC60812規範的安全性分析，並可以發電機、引擎、儲能等三種型態，廣泛應用於家庭、學校、交通、工業和商業等領域。

南科管理局指出，氫豐綠能科技目前積極與國內半導體及石化業等廠商合作，利用製程廢氫轉換為電力，共同解決工業污染問題，未來，進駐南科台南園區後，可就近服務園區內具綠電需求的客戶，為實現淨零碳排盡一分力。

南科管理局說，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局轄下台南園區、高雄園區、橋頭園區、嘉義園區、以及屏東園區，今112年截至10月11日止，總計招商引進17家廠商，累計投資金額256.41億元。