朴圭瑛飾演與異性接吻後每晚都會變成小狗的「韓海娜」。（friDay影音提供）

由車銀優、朴圭瑛、李玹雨主演，改編自同名人氣網漫的韓劇《犬系戀人》，劇情描述一個被詛咒「接吻就會變成狗」的高中女老師，和唯一能破除詛咒卻超級怕狗的同校男老師，兩人間展開的爆笑奇幻浪漫故事。

本劇不僅是車銀優相隔3年再度接演漫改浪漫喜劇，同時也是朴圭瑛繼今年暑假爆紅的《絕世網紅》之後再度擔綱女主角的作品，更是車、朴兩人於2018年在MV中扮演甜度破表的情侶後首度正式搭檔，因此備受粉絲們的期待，劇組終於11日由導演金大雄率領3位主演，在首爾舉辦記者會宣布當晚正式開播。

車銀優在被問到繼《女神降臨》之後，又以浪漫劇回歸小螢幕的感想時豪氣表示：「相隔3年再度接演浪漫喜劇，我有稍微思考了一下，拍過這幾年的作品之後，我認為這次可以表現得比《女神降臨》時更『升級』，而實際和朴圭瑛、李玹雨兩位演員合作之後，感覺拍攝成果也確實很有趣，還請大家多多期待。」

而在被問到和劇中角色的相似度時，車銀優回答：「大概是70％左右，相似的點在於，我在和別人第一次見面，或處於尷尬的關係時會給人較為謹慎、冷漠的印象，不同之處則是這次的角色很怕狗，但我不怕狗，我老家就有養狗，非常可愛。」展現出成熟、自信的帥氣。

女主角朴圭瑛在關於3人默契的提問部分答覆道：「因為年紀都差不多，所以在拍攝現場非常有趣、笑聲不斷，默契非常好。」她還補充說明：「雖然車銀優和我是同期出道，但他是比我小4歲的弟弟，不過他的存在就像一股沉穩的能量很可靠。李玹雨雖然和我同歲，但其實是前輩，我在他身上學到了很多，他為我帶來了舒適的正能量。」

由於劇中會有不少「狗演員」，李玹雨透露拍攝時如果有狗狗們在現場，自己就會產生力量，「我們的拍攝守則中有一條『狗狗們可能會很累，所以請不要過度觸摸或表示關愛』，但我好像沒能遵守，因為牠們實在太可愛了。」

隨後被問到收視公約時，車銀優表示如果收視率達到8％，希望可以去能帶寵物入場的咖啡店或流浪犬收容所一起做志工或捐贈活動。李玹雨則承諾收視率超過8.5％的話，就想辦個活動和養狗的人一起度過愉快的時光。

此外，由於《犬系戀人》將與韓國國民MC劉在錫的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》「強碰」同時段播出，車銀優為此向粉絲喊話：「本劇會讓觀眾感到療癒的，希望大家能抽空準時收看。」李玹雨則搞笑表示：「我愛劉大神，但還是請大家多多收看《犬系戀人》。」《犬系戀人》10月11日於friDay影音上架跟播。