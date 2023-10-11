有鑑於今年虎頭蜂攻擊事件頻傳，西拉雅國家風景區管理處11日邀請台南市消防局第二大隊官田分隊在官田遊客中心進行安全演練。（西拉雅管理處提供／張毓翎台南傳真）

有鑑於今年虎頭蜂攻擊事件頻傳，轄區以山景為主的西拉雅國家風景區管理處，11日邀請台南市消防局第二大隊官田分隊在官田遊客中心辦理安全演練，希望藉由演練經驗，提升管理處緊急應變能力，也讓遊客參與活動時能「開心遊、平安歸」。

西拉雅國家風景區管理處轄區範圍北端從嘉義中埔到最南端台南南化、龍崎，轄區內包含水域、山景、水庫等。

西拉雅國家風景區管理處本次演練主題為大量遊客遭受蜂螫攻擊時，工作人員如何在緊急事故發生狀況下，運用現有的資源及人力，以快速、有條理、安全性的原則下，進行立即通報、控制現場狀況及傷者初步急救處置等。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，今年台灣發生多起虎頭蜂攻擊事件，也造成民眾死亡，為強化本處遭遇虎頭蜂攻擊時的緊急應變，特別安排辦理安全演練，感謝官田消防分隊給予支援，讓緊急通報及災害搶救程序順暢、確實。