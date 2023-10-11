Bir gün seni de vuracaklar.

Gebereceksin... https://t.co/EJ42OlaQSv — Nazif Yılmaz (@yilmaznazif) October 10, 2023

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（HAMAS）交戰，至周三（11日）進入第5天，雙方傷亡持續攀升，許多無辜百姓成了犧牲品。與以色列外交關係好不容易升溫的土耳其，竟有高官放話點名以色列總理尼坦雅胡「你會死」，火藥味十足。

《以色列時報》周三報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在社群平台X發布以國空軍（IAF）轟炸加薩走廊（Gaza）一處建物密集地帶的短片。土耳其教育部次長伊爾瑪茲（Nazif Yilmaz）周二轉貼尼坦瓦胡這則貼文，附上直白的兩行字：「有一天，他們也會向你開槍。你會死......」。

Turkey’s deputy minister of education to Netanyahu: “You will die.” pic.twitter.com/PIpKedNsC4 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 11, 2023

以色列總理尼坦雅胡。（資料照／路透）

伊爾瑪茲的X官方認證帳號有5.5萬人追蹤，這則貼文已逾6萬人瀏覽、1萬人按讚。土耳其教育部官網資料顯示，伊爾瑪茲1971年出生於土耳其中部凱色里省（Kayseri），大學念的是神學院，阿拉伯語流利，已婚育有3名子女。1995年至2010年，他在伊斯坦堡多所學校擔任教師，曾任土耳其教育部圖書編纂委員會委員，2012年進入教育部任職，2022年1月就任教育部次長至今。除了政府職務，他也在非政府領域從事教育、宗教教育工作。

尼坦雅胡原計今年7月訪問土耳其，因心律調節器植入手術而延後，可能會在幾個月之內成行。上個月，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan，也譯艾爾段）赴紐約出席聯合國大會期間，首度與尼坦雅胡舉行會談。

土耳其與以色列兩國領導人長期交惡，主因土耳其支持哈瑪斯。去年兩國關係已見升溫。