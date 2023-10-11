張睿家甜蜜告白另一半。（陳俊吉攝）

張睿家在華視、東森最新8點檔台語戲劇《阿叔》中，從繁華的台北返鄉，回到純樸的嘉義當乩童。其實他小時候前因為爸媽在台北做生意忙碌，就由彰化的爺爺、奶奶帶大，6歲時爸媽要接他回台北住，他還跑到家後面的公園大哭，繞著老樹讓爸爸追，一路哭回台北，「6歲前是我最開心的一段回憶，爺爺奶奶很疼我，跟他們感情非常好。」

剛回到台北他很不習慣，爸媽工作晚回家，張睿家小小年紀就得一人在家等門，他常胡思亂想、認為爸媽不要他，「反而到台北才有被丟下的感覺。」這回到嘉義鄉下拍戲，讓他懷念起小時候無憂無慮的日子，「以前每天早上爺爺都會騎摩托車載我去市場買菜，也很想念奶奶煮的菜，還有和鄰居小朋友到田裡玩。」

張睿家個性低調，很少在社群媒體和粉絲互動，他2019年求婚歌手「火星熊」黃安若成功，也幾乎沒有在社群平台放閃，「我對工作人員、粉絲還是很熱情，只是某些屬於自己的部分，我就會滿安靜。」2人有在計畫婚宴，至於生子沒有特別計畫，隨緣就好，現在比較專注在當下。

提到最喜歡另一半的地方，張睿家甜蜜的說喜歡她的全部，認為黃安若是改變他最多的人，「我牡羊座個性很衝動，加上我獨立慣了，做很多事情都不會考慮後果，老實說以前我爸媽也很怕我，很容易吵架。」

他自認和爸媽的關係沒有很緊密，但認識黃安若後，他的個性、思維變很多，開始會替人著想、學會放慢腳步也學習跟家人維持關係。張睿家坦言和另一半也在學習相處，為彼此改變、找到平衡點，遇到問題就溝通，「她給我很安定的感覺，讓我變得比較細膩、變得更好。」