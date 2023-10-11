許多人對於老鼠避之唯恐不及。一位3寶媽近日買了一款台灣製「驅鼠器」，希望可以藉此讓鼠患問題一勞永逸，沒想到實際上的畫面卻是，「老鼠在這鬼東西旁邊跑來跑去…」，讓她氣得怒轟根本花了冤枉錢。對此，許多網友紛紛笑說，可能是她家的老鼠有重聽問題，另外也有不少人建議，黏鼠板、捕鼠籠、老鼠藥才是解決鼠患的最大殺器，另外養貓也相當有效。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她相信網路評價買了一款號稱驅鼠好用的台灣製驅鼠器，「結果買回來，老鼠在這鬼東西旁邊跑來跑去…」，讓她感嘆相當無奈，氣得怒轟驅鼠器浪費電又吵。

對此，許多網友紛紛回應，「可能你家那隻老鼠剛好重聽？」、「這個真的有用的話菜市場就沒有老鼠了」、「智商稅」、「30年前我就被騙過，沒想到30年後還是用這老套…都是詐騙」、「應該是用法不對，要抓起來逼著牠聽，放開後就會跑走了」。

另外也有不少人分享鼠患解決方法，「黏鼠板2塊連續放，底下放報紙，有效」、「養隻貓比這個強」、「昨天我家貓才抓到1隻老鼠給我看」、「養貓真的有用，家裡、工廠都沒有老鼠」、「你需要米奇不妙屋」、「黏鼠板和毒鼠藥效果都不錯」、「捕鼠籠和黏鼠板才是大殺器，儘量放甜食類的東西，氣味比較能吸引老鼠」。