潘姓男員工今午遭虎頭蜂螫傷後，被送往醫院治療。（民眾提供）

新北市新店、坪林區11日下午接連發生虎頭蜂螫人，分別有1男1女遭蜂螫傷，緊急送往醫院治療後，還好都無生命危險。動保處提醒，秋天是虎頭蜂築巢繁殖季節，蜂群體型會增大、警戒性提高變得更加兇猛，民眾若在外登山，應待在登山步道上活動，切勿離開步道範圍進入密林或小徑活動。

據了解，第一起蜂螫案件發生於新店區灣潭路，某園藝社40多歲潘姓男員工在和美山清理步道及除草，被虎頭蜂螫約8下，當場頭暈嘔吐，並有肢體紅腫疼痛等狀況，隨即被送往新店耕莘醫院。

第二起發生在坪林區大粗坑，年逾8旬陳姓婦人在住家附近菜園遭虎頭蜂螫傷多處，但不清楚蜂種，由救護人員送往北市萬芳醫院救治，還好2起蜂螫案件患者皆無生命危險。

新北市消防局第四大隊提醒，11月底前仍為虎頭蜂活躍期，特別是在戶外活動時，建議避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水，遇見蜜蜂或虎頭蜂在附近盤旋時，應迅速且安靜離開，以免驚擾蜂隻導致被蜂螫傷，如不幸遭受蜂螫時，應盡快就醫接受治療。

動保處表示，為避免蜂螫，看到虎頭蜂盤旋應盡快離開，切勿驅趕攻擊，避免引來更多蜂群。戶外運動建議穿著淺色衣物，謹慎觀察周圍環境，是否有蜂巢或虎頭蜂的跡象，如果發現疑似球狀的物體掛在樹上或在植被中，或聽到嗡嗡聲響應盡快遠離。

動保處說，如不幸被虎頭蜂螫傷，應盡快離開受到攻擊的區域。到達相對安全的地方後，應使用水清洗螫傷處，洗去攻擊蜂留下的費洛蒙，減少游離蜂再次螫傷的風險。