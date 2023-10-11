韓國巨人歐爸尹筠相首次大銀幕主演獻給《雉岳山怪談》。（華映提供）

恐怖片《雉岳山怪談》10月27日在台上映。（華映提供）

韓國恐怖電影《雉岳山怪談》，靈感來自韓國三大謎案之一的分屍懸案，1980年發生在雉岳山的10起被大卸18塊的分屍命案，是韓國數10年來在網路及口耳相傳傳播開來的知名案件。電影由韓國演員尹筠相、金叡園、李泰煥、延濟旭及裵尹振共同演出，尹筠相在片中演出登山自行車隊的隊長，為了拍攝的真實感，尹筠相特別跟著韓國國家代表隊的選手登山練車，苦練數月的身手。

電影上映消息一出，立刻引起許多恐怖片迷的好奇心，想要一窺韓式恐怖電影的究竟，今公佈正式預告，可以見到電影中恐怖畫面再加倍，尹筠相在充滿紅光的森林中恐懼奔跑，李泰煥半裸跪在滿是血的地上，而女星裵尹振的臉的皮膚下甚至眼內出現不明生物在竄動，都讓畫面極為可怕，恐怖指數爆表，也讓觀眾更加好奇這些可怕畫面和分屍命案的關聯，讓不少恐怖片迷直呼對電影更加期待。

而《雉岳山怪談》是韓國巨人歐爸尹筠相首次在大銀幕主演的作品，他以演出話題偶像劇《皮諾丘》中演出李鐘碩的哥哥打開知名度，接連演出許多《DOCTORS》、《六龍飛天》等話題作品，而190公分的身高但呆萌的個性被超級綜藝製作人羅PD讚美為綜藝瑰寶，參加了高收視實境節目《一日三餐》系列，演藝生涯非常活躍，這回首次擔任電影主角，他非常重視這次演出，在電影中扮演有著高超騎登山自行車技術的暖男，為了讓表妹克服父親失蹤的心理障礙，帶著車友一起上雉岳山練山，卻意外讓大家都陷入恐怖又難以解釋的環境之中。

為了真實呈現國家代表隊的好身手，尹筠相特別跟著曾參加亞運的韓國選手們一同練車，花了很多時間到山上練習越野山路的騎車技術，讓他直呼很不容易，尤其在高速行進之間，還要顧及很多技巧，雖然感受到極限運動的快感，但他也表示這些高難度的技術並非一朝一夕可以練成，所以許多充希技巧及速度感的鏡頭，在安全的考量下，依然是由專業選手完成，但許多要拍攝近身的畫面，因為尹筠相特別高大的身型，不容易找到適合的替身，雖然畫面戴著安全帽，但他還是親自上陣演出，也展現花費數月練習的成果。