侯友宜明天下午在六腳鄉鳳山宮、東石鄉港口宮的行程貼圖，這兩天在地方社群、LINE群組已廣為流傳。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨總統參選人侯友宜拚大位，明12日將再度回到老家嘉義縣，不但要在出生地六腳鄉辦「人是故鄉親 水是故鄉甜」鄉親見面會，還將出席嘉義縣鄉親之夜，據指出，侯友宜回嘉可能會安排2天行程，除拉高鄉親的支持度，也要跟地方無黨、非綠民代、鄉鎮長會面，藉此整合非綠勢力，在民進黨鐵票區衝出高票。

侯友宜明天下午在六腳鄉鳳山宮、東石鄉港口宮的行程貼圖，這兩天在地方社群、LINE群組已廣為流傳，而侯辦發出的行程，除「人是故鄉親 水是故鄉甜」六腳鄉親見面會、參拜東石鄉港口宮天上聖母外，侯還要到嘉義區漁會與沿海農漁民座談，晚上在義竹鄉有一場「嘉義縣鄉親之夜」。

據地方人士透露，除12日已公開行程，13日侯友宜也在嘉義縣，在地方黨部安排下，將與無黨籍山區立委參選人林國慶碰面、出席嘉義縣青年挺侯後援會授旗典禮暨青年、新女力幹部座談會等，不過國民黨嘉義縣黨部對13日的行程不願證實，表示尚在規畫中。