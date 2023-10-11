放眼第四季，為日本賞楓、滑雪季，加上11月1日開航桃園-高知航線，12月10日開航桃園-秋田航線，台灣虎航擁有日本最多航點的優勢，營運表現仍可期。

台灣虎航表示，繼7、8月暑假旺季後，9月雖為傳統淡季，但受惠於疫後國際航空客運復甦，尤以亞太地區恢復為最，票價受到市場需求暢旺而上看，仍比疫前2019年同期營收增加53％。

台灣虎航還有開發越南計畫，看好中台灣赴越南的台商、移工、外配等商機，除鞏固現有航點峴港，並計劃拓展台中到胡志明、海防、河內等。