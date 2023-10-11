放眼第四季，為日本賞楓、滑雪季，加上11月1日開航桃園-高知航線，12月10日開航桃園-秋田航線，台灣虎航擁有日本最多航點的優勢，營運表現仍可期。
台灣虎航表示，繼7、8月暑假旺季後，9月雖為傳統淡季，但受惠於疫後國際航空客運復甦，尤以亞太地區恢復為最，票價受到市場需求暢旺而上看，仍比疫前2019年同期營收增加53％。
台灣虎航還有開發越南計畫，看好中台灣赴越南的台商、移工、外配等商機，除鞏固現有航點峴港，並計劃拓展台中到胡志明、海防、河內等。
台灣虎航（6757）今（11）日公布9月營收10.7億元，月減13.33％、年增2,053.7％，連續四個月守住10億元關卡；累計第三季營收35.8億元，前三季營收90.5億元、年增1,904.02％，9月、第三季、前三季三創同期歷史新高。
放眼第四季，為日本賞楓、滑雪季，加上11月1日開航桃園-高知航線，12月10日開航桃園-秋田航線，台灣虎航擁有日本最多航點的優勢，營運表現仍可期。
台灣虎航表示，繼7、8月暑假旺季後，9月雖為傳統淡季，但受惠於疫後國際航空客運復甦，尤以亞太地區恢復為最，票價受到市場需求暢旺而上看，仍比疫前2019年同期營收增加53％。
台灣虎航還有開發越南計畫，看好中台灣赴越南的台商、移工、外配等商機，除鞏固現有航點峴港，並計劃拓展台中到胡志明、海防、河內等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。