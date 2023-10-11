2024總統大選「藍白合」逐漸進入深水區，針對藍營的2對2幕僚協商提議，白營將派競辦總幹事黃珊珊、主任周榆修，與藍營的侯辦執行長金溥聰、黨秘書長黃健庭磋商，但雙方今(11)日仍在隔空相互提議。前立委蔡正元表示，藍白不合會是國民黨空前的災難，責任最大的就是侯友宜、金溥聰和朱立倫，而被期望成為桶箍的前高雄市長韓國瑜應該去加強輔選立委，做國民黨的「災後重建工作」。

蔡正元今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，藍白合現在像是感情正在升溫的男女，雙方家長不見面，派出兩個媒婆討論嫁妝跟聘金，若吵起來一放話，氣氛就壞了，雙方支持者就會有更大的壓力。蔡直言，藍白不合，受傷最重的會是侯友宜、金溥聰和朱立倫，不會是其他人。

對於今日出席「戰鬥藍」記者會的韓國瑜，蔡正元認為，韓最好的角色是「加強輔選立委」，總統選情韓國瑜能幫助的很有限；最好的作法，是韓國瑜要做國民黨的「災後重建工作」，因為藍白不合，對國民黨會是空前未有的災難。

蔡正元解釋，現在的民意趨勢顯示，藍白不合的責任一定是在金溥聰、侯友宜跟朱立倫，韓國瑜沒有必要去湊這個責任，免得桶箍不成自勒脖頸，且藍白不合，國民黨選舉會大敗，若柯、侯都各自找副手參選，就會讓郭台銘有參選的高度正當性，屆時會有很多認為金、侯、朱破壞藍白合勝選希望的選民，會流向郭，在野三分天下。

蔡正元總結，藍白不合，國民黨要承擔責任，眼看著會敗選，地方資源也不會繼續幫忙，連小雞都會離的很遠，像是台中很多立委參選人都選擇掛上與台中市長盧秀燕合體的看板。蔡補充，韓國瑜與盧秀燕未來就是藍營災後重建工作的兩根救命索，若沒有這兩人，國民黨災難會非常巨大。

蔡正元還指出，侯友宜訪美、提政策，還有之後的立委候選人造勢，藍營以為能提升民調，但都沒有用，因為民調已經固化了，短期沒有辦法解決，國民黨必須要做戰略性處理，不要到最後走到「國民黨生存掙扎之戰」，那就會很辛苦，選民還會批評國民黨說愛中華民國，但卻為一己之私不願妥協，反讓民進黨勝選。