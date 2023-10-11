iPhone 15於9月22日開賣，當月全系列銷量較去年同期攀升逾兩成，且選搭月租1399以上高資費者超過七成，帶動台灣大(3045)9月份行動服務營收已連三月站穩43億元，回到108年初水準，年成長達6.4％。獲利方面，在電信與電子商務同步挹注下，9月份合併營業利益較去年同期成長達9％。

台灣大9月自結合併營收143.5億元，EBITDA為28.3億元，營業利益13.5億元，稅後淨利8.8億元，稅後EPS為0.31元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，在新iPhone與OP響樂生活、mo幣多、好速成双、Disney＋等獨門方案助攻下，5G滲透穩步上升，9月份智慧型手機月租ARPU連續28個月年成長，達4.3％，月租用戶月退租率亦維持低檔，僅0.7％，整體電信服務營收穩定上升，年增率亦有6％。112年累計前三季自結合併營收1,297.5億元，較去年同期成長 7％，EBITDA為263.4億元，營業利益130.7億元，較去年同期成長 4％，稅後淨利為86.9億元，稅後EPS為3.08元。

台灣大善用ICT核心能力，運用「安心Call」與「反詐戰警」兩大服務，從源頭阻斷詐騙，至今保護598萬筆通話數、協助逾100家企業偵測偽冒網站或APP，更憑藉「安全電商之偽冒網站偵測及物流隱碼機制優化計畫」，獲數位發展部數位產業署肯定，成為唯一加入「AI 領航推動計畫II」的電信業者，建構完整反詐生態系。

台灣大亦推出國際來電語音警示服務，行動用戶接到國際境外(＋886 9)電話時，會先聽見國／台語語音警示，提高用戶對疑似詐騙電話的警覺。最後，台灣大持續擴大數位匯流布局，與KKBOX策略結盟，推出全新台灣大KKBOX方案，用戶暢聽破億歌曲、破萬檔Podcast，盡享多元娛樂生活。