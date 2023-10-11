基隆市1名劉姓偵查佐前年侵吞市民送交的拾得物7800元，檢察官依違反貪汙治罪條例「侵占職務上持有之非公用私有財物」罪嫌起訴，最低刑期5年。基隆地院審理後，認為劉並非拾得物業務承辦人，改以刑法瀆職、偽造文書、竊盜論罪，共判刑1年6月，緩刑5年，全案可上訴。

據了解，劉姓偵查佐於2021年1月22日起任職基隆警四分局偵查隊偵查佐，暫代小隊長職務，小隊中的蔡姓警員負責辦理拾得遺失物業務。

本案為一名藍姓男子因無照駕駛遭員警告發，心生不滿，酒後2021年9月5日凌晨5點多到警四分局中山派出所抗議，並將7800元紙鈔和5張統一發票棄置在戶外民眾報案區桌上。余姓警員請他領回遭拒，便以藍為拾得人名義，填寫受理拾得物案陳報單，連同拾得物交給蔡姓警員簽收，以拾得遺失物程序處理。

但沒想到，劉男的偵查小隊於同年9月8日全員輪休，當天上午11點50分他返隊時，因知道拾得遺失物案情事，認為藍男已不要這些錢和發票，且看見蔡員桌上有另起遺失物案物主黃女的身分證影本，經蔡授權使用「公文筆硯作業系統」帳號、密碼，竟擅自繕打拾得物領據，盜蓋蔡的職名章，陳報不知情的偵查隊盧姓分隊長，代林姓偵查隊隊長蓋章簽核。

劉姓偵查佐9月9日在偵查隊辦公室，製作黃女領回7800元領據，再盜蓋蔡員職名章，冒用蔡員名義偽造書函，陳報上級核章。後藍男接到分局發函通知後，多次向中山派出所反應錢和發票是他的，不是黃女的，想要領回。

第四分局展開調查時，劉男於10月16日到中山派出所，以發還拾得物作業錯誤為由，拿出7800元，請警員立刻發還給藍男。警員另到超商買5瓶飲料，取得5張發票，一併發還藍妻簽收，想要藉此規避刑責。

基隆地院合議庭認為，劉男竊取分局偵查隊實力支配下非公用私有財物，犯刑法第134條前段、第320條第1項公務員假借職務機會故意犯竊盜罪，以及及刑法第134條前段、第211條公務員假借職務機會故意犯偽造公文書罪。

法官指劉男職司調查犯罪工作，竟利用職務上的機會知法犯法，侵害國家權力尊嚴與信用，損及民眾對警察人員期待與信任，傷害其他恪盡職務警員形象。審酌劉無前科，犯後坦承犯行，並已返還現金及發票；警局整體綜合考評良好或尚能稱職，尚有高齡生病母親需扶養等情狀，判刑1年6月。

法官表示，念及劉男其因一時失慮觸法，經過偵審程序及科刑教訓當知警惕，無再犯之虞，諭知宣告緩刑5年，緩刑期間接受保護管束。