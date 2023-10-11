今年國慶焰火在台中，因提早20分鐘施放引發民怨，外界質疑蔡英文總統致詞太短所致。對此，總統府表示，出席活動致詞的貴賓都希望不要影響民眾，因而大家的致詞都更為精簡。昨晚的狀況確實造成許多民眾的困擾，期盼中央與地方都能汲取此次的經驗，讓將來的國慶焰火晚會更順暢精彩。

國慶焰火昨晚在台中的中央公園舉行，卻提早20分鐘施放焰火，民眾黨議員江和樹認為是蔡英文提早9分鐘到場所致，不過台中市長盧秀燕說是因為蔡英文總統、立法院長游錫堃體貼民眾想看焰火的心情，致詞都很精簡。

總統府發言人林聿禪今晚表示，近年國慶焰火於各縣市巡迴施放，今年則是由台中市政府承辦國慶焰火晚會，總統也依往例受邀出席，並配合包括焰火施放及無人機等活動的流程規劃。

她說，相信昨晚出席活動致詞的貴賓，都希望不要因為自己致詞的時間，影響民眾享受美麗焰火的夜晚，因而大家的致詞都更為精簡。

然而，林聿禪指出，昨晚的狀況，確實造成許多民眾的困擾；因此，總統府也期盼，中央與地方都能汲取此次的經驗，做為未來活動更為精進的參考，讓將來的國慶焰火晚會更順暢精彩。