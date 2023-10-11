香港女星阿SA蔡卓妍19歲時就和阿嬌（鍾欣潼）組成女團Twins，青春亮麗的模樣風靡全香港，也讓她們破紀錄成為紅勘體育館最年輕的開唱藝人，蔡卓妍影視作品有《下一站…天后》、《千機變》、《戀情告急》、《雛妓》、《聖荷西謀殺案》等等，近年她已用實力在演藝圈站穩腳跟，也不時透過社群分享生活，今（11日）她曬出中學的照片，透露母校要停辦，喊話教育局希望能好好對待母校老師。

蔡卓妍於Instagram曬出一張青澀的校服照，照片中的她與現在相差不多，五官十分精緻，還綁著雙馬尾髮型，看起來非常可愛，她寫下：「緬懷過去我在玫瑰崗中學就讀的歲月感到無比開心，充滿甜蜜的回憶，當中認識到一班盡忠職守愛護有嘉的老師，以及甘苦與共一起成長的同學」，她近日聽到學校即將停辦，感到無限惋惜，也十分唏噓，「冀望教育局能慷慨施予玫瑰崗所有師生一所合適的校舍，好讓我母校繼往開來，如常辦學作育英才，承傳師生互愛，互信及互勉的精神！」

蔡卓妍曬出中學照片。（圖／choisaaaa Instagram）

貼文一出獲3.7萬網友按讚，許多人表示：「為什麼妳的樣子都沒有變過」、「實在太可愛了」、「這張學生照是不是最近拍的？」、「我的天，長開前就這麼美了，除了阿SA還有誰」、「可不可以分享一下妳吃什麼防腐劑」、「為什麼學生照都可以這麼漂亮」。