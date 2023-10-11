正在南韓訪問的美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），今天與南韓總統尹錫悅會面，共同譴責伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）對以色列的突襲行動。

南韓總統辦公室轉述，尹錫悅今天在龍山辦公室接見由舒默率領的美國參議院議員團，雙方都同意韓美應採取有建設性措施，盡快結束當前以巴衝突態勢，緩解區域緊張局勢。這也是哈瑪斯7日對以色列發動攻擊以來，尹錫悅首次對此表達譴責。

尹錫悅也提到，北韓的核武威脅近來愈發明顯，「越是這種時候，韓美日3國越該展現強烈合作與果決因應的意志」。

舒默則指出，南韓在安保、經濟、文化上都是美國重要核心夥伴；美國參議員團關注南韓持續向國際社會做出的莫大貢獻，並表示南韓企業對美投資為美國帶來相當大的貢獻。

據南韓外交部目前掌握消息，尚未傳出韓國公民在以巴衝突中傷亡。尹錫悅今天下午召開緊急經濟與安全會議，要求相關部門持續關注狀況，避免在經濟、安全等領域可能造成的風險。