雖然適逢暑假結束，長榮航（2618）9月營收較8月減少，但第三季合併營收繳出單季歷史新高的成績單，達532.63億元，季增9.57％，年增51.29％；累計前九月合併營收為1,462.98億元，年增48.34％，也是歷史新高。

今年暑假迎接解封後報復性旅遊，長榮航7月及8月營收分別創下歷史新高及次高，9月開學因素，單月合併營收164億元，月減9.74％，但年增44.84％。

長榮航9月營運雖然稍微回檔，但單位收益及載客率皆大幅優於疫前，其中整體載客率超過八成，歐、美航線更維持九成以上，推升第三季合併收達532.63億元，為單季營收歷史新高。

長榮航總經理孫嘉明日前曾指出，10月起到隔年農曆春節是航空業的傳統旺季，下半年營收確定優於上半年。

長榮航為了刺激日本賞楓旅遊市場，10月16日至11月12日仙台、札幌2個航線採取放大機型服務旅客；10月29日冬季班表開始高雄-福岡航線從每周3班增為5班，沖繩由每周7班增為14班；同時迎接美國年底旅遊旺季及中轉龐大需求，西雅圖航線由每周7班增為每周10班，北美航線每周提供87班。