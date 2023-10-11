中華電信表示，累計至9月份，三大事業群維持營收成長格局。個人家庭事業群營收持續向上，企客事業群新興業務穩定成長，國際事業群則保持營收成長雙位數佳績。

9月份整體行動業務維持亮眼表現，行動服務品質優異帶動5G用戶數與整體090門號數持續增加，行動數據營收亦受惠國際漫遊而成長，帶動整體行動服務營收年增6.6％，連續30個月成長。行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）年增5.1％，連續30個月上揚，行動月租型離網率則年減6.8％，持續保持電信業最低。

固網寬頻營收因升速促銷方案廣受歡迎而持續成長，寬頻接取營收年增4.3％，數據網路營收年增1.5％，其中Wi-Fi營收年增率近50％，表現強勁。行動銷貨收入因iPhone 15系列開賣帶動買氣上揚，惟受子公司銷貨收入年減抵銷，整體銷貨收入持平。ICT營收則因去年同期有大型專案入帳墊高基期而較去年同期減少。其他收入亦受去年同期認列政府補助收入墊高基期而下降。

中華電信表示，今年截至9月的合併營收達1,613.3億元、達成率100.6％～101.3％；營業淨利為359.0億元、達成率104.7％～107.3％；稅前盈餘為365.5億元、達成率105.0％～108.4％；歸屬母公司業主淨利為286.5億元、達成率105.8％～109.8％；及每股盈餘達3.69元、達成率105.8％～109.8％；皆超越財測目標。

9月底行動通信總客戶數達1,293.4萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.0％，已連續33個月成長；光世代寬頻用戶數為378.3萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達122.5萬戶；MOD客戶數則達205.6萬戶。

中華電信在10月份頒發的哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」中，以優異的科技力與管理能力，一舉囊括四項大獎，包含「卓越營運轉型」楷模獎與ESG特別獎、「商業模式轉型」楷模獎與ESG特別獎，顯示公司在數位轉型上的創新力、整合力、執行力與成效力等面向，深獲國內外肯定。