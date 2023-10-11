春雨11日公告9月營收為6.69億元，該公司表示，隨著客戶庫存去化已逐漸接近尾聲，接單目前持穩。台灣地區銷售穩定，本月因客戶觀望中鋼盤價影響下單意願，拉貨動能稍有趨緩。不過印尼地區基礎建設需求強勁，銷售維持逐月成長，更創18個月來新高；大陸則因為解封後經濟復甦狀況不如預期，業績成長較為緩慢。

春雨表示，全球通膨態勢雖有緩解，但仍屬高點，影響歐美客戶下單意願，但隨著客戶庫存消化逐漸落底，且近期鋼價上漲，評估景氣正緩慢回溫。春雨也在本月參加美國拉斯維加斯舉辦之螺絲暨機械設備展，積極拓展新客源。未來春雨將善用台鋼集團垂直整合製造之成本優勢，持續調整產品銷售組合，聚焦利基產品，以因應景氣復甦時客戶之需求。

沛波總經理楊韻蒔則表示，儘管9月受颱風及中秋連假等因素影響，實際出貨天數減少，但營收仍受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，單月營收較上個月增長9.26％，累計前9個月營收持續刷新歷史同期新高紀錄。

楊韻蒔表示，國內建築用鋼筋市場受惠於政府積極推動的公共工程及公辦都更等持續性建築需求，且每年10月到農曆春節前為產業的傳統旺季，對第四季業績展望持續樂觀。