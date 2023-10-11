針對2024總統大選，國民黨主席朱立倫日前表態，邀請前高雄市長韓國瑜擔任副主席，共同協助輔選，但韓國瑜今(11)日出席戰鬥藍活動時僅說，只考慮到個人在這次輔選，能夠扮演什麼角色，不在乎職務。不過在接受媒體專訪時，韓國瑜也透露自己的顧慮，就是擔心身負黨職會被解讀「受命而來」、有私人算計，無法施展拳腳，他還要再思考，這一兩天就向朱立倫報告，是否接任副主席也會在臉書上跟外界報告。

針對朱立倫邀請擔任副主席一事，韓國瑜今日出席戰鬥藍記者會時僅表示，現在還在研議，只是考慮到個人在這次輔選能夠扮演什麼角色，我們全力以赴，並不在乎職務，表述的重點在這裡，目前還沒有決定。

據《TVBS》報導，韓國瑜今接受專訪時透露，如果要負責協調「藍白合」，或是非綠整合，是否會因有「框架」導致施展不順，他都必須通盤考量。若他帶著副主席的框架、職務或光環來溝通其他人，會被解讀為「受命而來、有立場」，他不願被解讀有私人算計，因此必須仔細思考，這一兩天就會跟朱立倫報告是否接任，保證一定水落石出，未來幾天一定還會跟朱立倫見面，也會透過臉書跟外界報告是否接任副主席。