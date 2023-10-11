K6劉家凱近來推出新專輯，11日舉辦發片活動。（凱開而彈提供）

K6劉家凱近期從「蘇打綠」單飛，推出新專輯《太棒了！我一無是處的人生》，11日舉辦發片活動。而蘇打綠主唱吳青峰年初遭爆退追蹤劉家凱的IG，傳出不和消息。對此，劉家凱今日回應，與吳青峰相識20多年，早已視對方為家人，「就是家人之間的事情，細節其實已經不記得，不管怎麼樣就是家人。」

他自認表達反應比較慢，加上不擅長用言語表達或是講話太繞，有時候會導致誤解產生，也表示，這次推出新專輯，鼓勵大家要說出自己的聲音，人與人之間要好好表達各自的想法，被問及跟吳青峰造成誤會的原因？他笑說，不太記得了，確實是因為很小的事情，但2人在某天深夜有傳訊息講開誤會，隨後也自虧，日常記性不太好，要多吃銀杏。

被問及他與吳青峰互相取消關注IG，他坦言，不會閱讀空氣，剛開始也不知道自己被吳青峰設為黑名單，「他（吳青峰）後來用取消關注的方式告訴我，可能我當時也沒有感覺到，因為我反應比較慢，只是想說，看到『魚丁糸』IG怪怪的，難道也沒有關注青峰嗎？我比較後知後覺。」

他也透露，被設為黑名單是人生新的體驗，但事後內心也不會因此而不爽，甚至某天還主動跟吳青峰說：「你趕快把我加回來。」豈料吳青峰馬上婉拒又打趣說：「先不要，不想看你裸體，越脫越多。」如今有互相關注？他昨當場查看IG，苦笑說，「還沒有。」

他新歌〈活著沒什麼大不了〉曾找來炎亞綸合作對唱，但炎亞綸不久後深陷性醜聞風波，演藝工作全喊卡，至今神隱將近4個月，劉家凱直說，當時有問候炎亞綸，但不想太打擾他，「他都有來看我的IG限動，這可能是我們默默支持彼此的方式，希望他一切都好。」

K6劉家凱「一無是處的人生」首次個人專場將在11月4、5日在水源劇場登場。近日推出新歌〈陰暗面〉MV，更邀請到太太入鏡共演「床戲」，他笑說：「雖然是我的個人專輯，但太太是一直在背後支撐我的人，她也陪我經歷做專輯的所有困難和挑戰，所以邀她演出時，她也只能義無反顧的挺下去了。」他更透露11歲的兒子聽到找媽媽拍時還吃醋，覺得怎麼不是找自己拍，聽到媽媽要在MV中演「睡覺」的戲碼，還特別交代她要很專業，記得要睡到流口水。