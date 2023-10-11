卡位國慶焰火違停管制區 露營車不走原因影像曝光

雙十國慶焰火昨（10日）在台中中央公園施放，吸引超過50萬人到場觀看，但卻有民眾下午駕露營車在管制區內卡位，遭到警方勸離，駕駛還直接躲進車內拒絕下車，但因其車體太大，拖吊車無法進行拖吊，警方今（11日）公布影像，更將依法開罰900元至1800元罰鍰。

台中市第二分局員警支援雙十國慶焰火交管，該分局員警在10日15時47分許發現經貿路、近經貿二路間路段，1部白色露營車停於管制區停車格上，於是上前敲窗示意此處是管制區，請駕駛駛離，未料該名男子坐在車內不願下車及搖下車窗，甚至表示，他有喝酒無法酒後駕車。

警方見其消極不配合，於是通知交通大隊派員拖吊，但因該車車體太大，市政府之拖吊車無法進行拖吊，該車也就持續停放至管制時間結束。

台中市第二分局也將將針對該車之違規事實，依道路交通管理處罰條例第60條第2項第1款「不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查，處新台幣900以上1800元以下罰鍰。」