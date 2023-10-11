亞運空手道金牌谷筱霜回國 族人吟唱古調祝賀迎接

南投縣空手道亞運金牌選手谷筱霜等人10日深夜返抵桃園國際機場，信義鄉長全志堅率族人搭4小時的車到桃機接機，吟唱布農族古調「凱旋之歌」為她祝賀，谷筱霜父女相擁，她還將掛在身上的金牌塞到父親手中，直呼：「很開心沒有讓爸爸失望。」

信義鄉長全志堅(左)10日晚上率族人搭4小時的車到桃園機場接機，吟唱布農族古調「凱旋之歌」為谷筱霜祝賀。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

亞運金牌選手谷筱霜坦言，比賽時落後很緊張，想起教練曾說「得分只要1秒鐘就夠了」逆轉勝，為團隊再拚一面金牌。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

亞運8日落幕，台灣代表隊獲19金20銀28銅，以19金追平1998年曼谷亞運。台灣代表隊選手陸續返台，最後一批亞運選手如空手道金牌選手谷筱霜、銀牌選手辜翠萍等人10日晚間返抵國門，信義鄉長全志堅率族人，特地搭乘4小時的車到桃機迎接谷筱霜，獻唱布農族古調「凱旋之歌」、「報戰功」為她慶賀，悠遠嘹亮歌聲令谷筱霜相當感動。

谷筱霜的父親谷安昌也特地帶著鮮花接機，谷筱霜看到父親立刻給予大大擁抱，並將掛在身上的金牌塞到父親手中，谷爸爸也對女兒豎起雙手大拇指，給女兒兩個讚，父女之情令人動容。

谷安昌喜極而泣說，他想起谷筱霜出門比賽當天，他就曾告訴筱霜：「你放心，我相信金牌一定是你的。」看到女兒谷筱霜逆轉勝奪冠，相當開心。

辜翠萍表示，這次比賽她拿了銀牌，賽事最後一天她陪著筱霜一起熱身，就認為筱霜一定沒問題，當筱霜逆轉勝奪得金牌，真的很感動。

谷筱霜坦言，比賽時落後很緊張，想起教練曾說「得分只要1秒鐘就夠了，不要擔心，繼續找機會得分」，加上也想再為團隊贏一面金牌，她與團隊一起走過5年，經歷過酸甜苦辣，一定要爭一口氣，果真為團隊再拚一面金牌，也很開心沒有讓爸爸失望。