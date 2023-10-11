現代人天天手機不離身，難免有手滑造成螢幕刮痕的時候。之前就傳出智慧手機商已在研發螢幕可「自我修復」的智慧手機，而據分析公司CCS Insight最新預估，這款手機5年內就可問世。

CCS Insight首席分析師Ben Wood向美國財經媒體CNBC表示，「這並不是科幻小說裡的事，而是真正可以做到」，不過他也強調，外界不要期望破碎的螢幕可以奇蹟般地恢復，只是能修復表面上的小刮痕。

據CNBC報導，這項「自我修復」技術是透過在手機螢幕表面添加「奈米塗層」，一旦有刮傷，就會生成一種新材料，暴露在空氣中就會發生反應，進而填補螢幕破損的地方。

其實南韓消費電子巨頭樂金（LG）在2013年發表曲面螢幕手機G Flex時就宣稱，背蓋添加特殊塗料，能自我修復髮絲般細小的刮痕。摩托羅拉則在2017年申請1項用「形狀記憶聚合物」製造的螢幕專利，這材料加熱後能夠癒合裂縫。蘋果也曾取得1項用於折疊式iPhone的專利，讓螢幕的蓋子損壞時可以自行修復。

不過要大規模推出具備這項科技的手機上仍有障礙，企業還需要在研發與行銷上投入大筆資金。Ben Wood指出，這只是自行對表面進行最小修復的技術，還開玩笑表示，他就擔心科技拆解狂人之類的網紅會拿刀來測試手機的修復能力。