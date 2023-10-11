李浩瑋近來演出邀約不斷。（形上娛樂提供）

李浩瑋近來演出邀約不斷。（形上娛樂提供）

創作歌手李浩瑋近期推出新專輯《Fly Machine》聲勢更上層樓，他在國慶連假中一連征服北高舞台，6日於台北舉辦「Fly Machine」演唱會，開票時秒殺，昨（10日）李浩瑋又現身「打狗祭」小庫舞台，場地裡頭只能塞200人，但外頭預估有兩倍以上約400人等著要進場，當李浩瑋得知小庫外黑壓壓的人頭，當下很感動，在結束時特別抱著吉他走出來，自彈自唱獻給戶外的粉絲們，讓粉絲都大喊：「李浩瑋，我愛你！」

李浩瑋「Fly Machine」個人專場很有創意，他在「Fly Machine」演唱會中扮演「月暈航空」機長，帶領聽眾一同飛往目的地「銀邊」（第二張EP《Silver Lining》），演唱會開頭有李浩瑋的機內廣播，「大家好，我是你們的機長李浩瑋，今天的旅程會有點顛波，大家準備好了嗎！」讓粉絲一進場就有即將翱翔宇宙、探索未知的感受。

特別值得一提地是，李浩瑋「Fly Machine」演唱會在場地後方準備了一個秘密小舞台，當他唱完《窩囊廢》時，居然走下台，當他站上PA台前的小舞台時，所有粉絲都歡呼鼓譟不已！李浩瑋帶來雄性費洛蒙十足的《狼》，他感性說：「即便孤單、不被理解或受了點傷，只要聽到身邊的狼嚎，彼此便是夥伴！」他還帶動、鼓勵大家一起學狼叫，「給我你們最有創意的狼嚎！」

而原本在舞台最前方的觀眾們，因李浩瑋瞬移到小舞台，變成「最遙遠的距離」，居然他們不停的嚎叫：「回來啦～！」讓全場爆笑連連，也讓好好先生李浩瑋連聲說：「好啦，我要回去了！請你們在幫我分一條路！」又打趣說：「你們不要偷摸我喔，不然我就告你！」但粉絲聽了反而更興奮，紛紛大喊：「摸！」又讓全場嗨到不行！

此外，日夜陪伴、守護台北人的信義誠品24小時書店，即將於年底畫下句點，讓海內外許多愛書人、誠品迷相當不捨，為了紀念這座陪伴大家長達18年的文化據點，誠品邀請了施立作詞、「金曲34」主席陳建騏製作、李浩瑋譜曲、演唱，打造了一首名為《在一切終將消逝以前》的主題歌曲。李浩瑋表示自己從小就接觸誠品，很愛誠品書店的氛圍，「能夠接到邀請，我非常榮幸！」