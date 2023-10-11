因應全球極端氣候的負面衝擊，歐洲碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM）已於今年試行，美國清潔競爭法案（Clean Competition Act CCA）亦規劃於明（2024）年實施，為加速企業與供應鏈實質減碳，提升臺灣產業淨零競爭力，中國信託銀行與工研院攜手舉辦「溫室氣體盤查實作課程」，邀請70家企業代表與會，共同研議碳焦慮之解方。

中國信託銀行與工研院跨界合作行動首部曲，從產業需求出發，鎖定電子或製造業關注淨零減碳議題的非上市櫃公司業者參與「溫室氣體盤查實作課程」。有別於傳統溫室氣體盤查課程，本次規劃課前線上教學與實體實作兩大主軸，線上教學協助企業事先了解國際規範與盤查範疇認定，具備淨零基本知能；實體課程則以溫室氣體盤查實作、能源需求管理及智慧碳中和等主題案例分享，並針對企業關注的機械設備、綠能節能、循環材料等淨零關鍵議題進行分組交流，引領與會企業代表規劃中長期淨零策略。

參與本課程的企業不乏許多代工國際知名商品的潛力之星，如國際主要音訊設備品牌商inMusic、美國家電大廠惠而浦的專業代工廠亞弘電科技股份有限公司特助張端甫表示，過去曾參加許多減碳課程，但對溫室氣體盤查過程及計算邏輯多未詳細說明，以致後續盤查資料送交查證機構時間成本增加，也不利公司自主盤查能力養成，透過這次課程，可理解盤查作業及思考可能性減碳方案，進而協助公司架構減碳策略。另一方面，臺灣知名的太陽能支架大廠景欣股份有限公司總經理廖卿伶指出，今年赴歐洲參展時被要求提交溫室氣體盤查數據或說明減碳效益，卻苦於不知從何著手，透過此次的課程增進溫室氣體盤查知能，可清楚引導公司邁向實質淨零，有助於開拓歐美市場商機。

根據課後問卷調查發現，參與課程的企業中已有超過七成企業設立或規劃設立ESG（Environmental Social Governance）專責單位，且近半數完成組織型溫室氣體盤查；但仍有近七成企業表示需要ESG知識建構資源協助，包括淨零排放相關課程與政府資源宣導說明，超過四成企業有減碳技術導入與到廠診斷輔導需求，顯示企業在面對淨零挑戰時，仍以掌握相關知識為優先，後續技術導入與製程改善仍需專業機構協助輔導。為協助企業導入ESG並持續精進，中信銀行可提供ESG評量活動，幫助企業盤點ESG執行現況及接軌國際的程度，目前高達約九成企業表達興趣，並將近兩成已確認參與。

中國信託與工研院為產業供應鏈提供實質減碳策略，接下來將於10月25日邀請企業參訪工研院，增廣前瞻淨零技術知識；11月8日將於高雄市舉辦「金融x科技 ｜ 供應鏈轉型新解方 淨零永續關鍵行動論壇」，從淨零政策趨勢、綠色金融、淨零創新科技及國際碳市場脈動等面向深入探討，搭配標竿企業分享從事淨零減碳之實務觀點，協助企業研擬減碳藍圖，帶動供應鏈綠色轉型及競爭力提升。