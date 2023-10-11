女星小禎2019年和李進良離婚，不過兩人沒有交惡，仍維持友好關係，她也不時會去對方的整形診所做醫美，順便幫忙宣傳，近日，她分享自己打完電波的前後對比照，讚嘆李院長的技術，此舉也引來網友稱羨，對此，小禎也老實回應了。

小禎透露原本沒要打電波，但因為覺得法令紋有點明顯，因此就向「東區整形之神李院長」隨口諮詢一下，結果對方大力推薦她打鳳凰電波，「我質疑了一下，問說有用嗎？他只默默的回我一句：那要看是誰打的。」

而小禎最後也在李進良建議下打了，2個禮拜後一對比，效果讓她相當震驚，讓她也忍不住直呼：「可惡～這效果，一定會讓他囂張很久。」雖然是用小吐槽語氣，但實則也是在幫前夫宣傳。

小禎回應網友。（圖／取自小禎IG）

網友見狀也紛紛大讚她打得前後都一樣美，並笑說「與對的前夫保持良好關係是王道」，還有人表示「害人家也想要一個醫美老公」，對此，小禎回應：「老公沒有用，要前夫。」真實心聲讓網友看了都笑翻。

其實小禎和李進良離婚後，兩人各自精采，她也不吝於替對方宣傳醫美診所，她曾透露李進良目前就是好友關係，訊息都是工作內容，碰面會打招呼，但不會深聊或關心對方近況。